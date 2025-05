Furia Ranieri a Dazn: "Perché VAR è intervenuto?! Evidente errore? No, contatto c'è!"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a causa del rigore revocato dal VAR è una furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Volevo sapere se il rigore c'era o non c'era. Ci hanno detto sempre che il VAR interviene solo se c'è un evidente errore, lì si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l'intervento e va a prendere il ginocchio del mio giocatore!

Non si può fare una volta sì e una volte no, sicuramente c'è una disparità di giudizio: quello è rigore, se l'arbitro l'ha dato poi non si può intervenire, questo ci è stato detto. Complimenti all'Atalanta, ma anche ai miei giocatori. Io non sto dicendo se è rigore o no, ma se può intervenire il VAR. Accettiamo tutto però vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto. Come si fa a dire che non è rigore?".