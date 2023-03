Rinnovo Spalletti, ecco la data entro cui il Napoli può esercitare opzione per rinnovo

A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Entro quando il Napoli potrà esercitare la clausola per il rinnovo di Luciano Spalletti? A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La fotografia al momento è questa: il contratto del tecnico è in scadenza, ma la società ha un’opzione unilaterale che consente di prolungare di un altro anno, dunque giugno 2024, l’attuale contratto che prevede circa 3 milioni netti di guadagno, premi compresi, per Spalletti.

Magari dall’esterno ci si può chiedere come mai le parti non abbiano già quantomeno impostato una trattativa. La risposta è semplice e l’ha data l’allenatore: «Intendo restare concentrato sul lavoro. Per discutere del futuro c’è tempo e poi io ormai ho 64 anni e in futuro sottoscriverò solo contratti per una stagione». Messaggio chiaro, dunque il presidente attenderà il momento giusto per blindare il tecnico. Cosa che potrà fare con una semplice pec entro il 30 giugno