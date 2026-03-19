Ultim'ora Rinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto

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Il futuro di Leonardo Spinazzola resta uno dei temi caldi in casa Napoli, mentre si avvicina la fine della stagione e la dirigenza è chiamata a definire diverse situazioni contrattuali. Tra queste c’è proprio quella dell’esterno classe ’93, in scadenza di contratto e finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero sta già programmando le mosse per la prossima stagione e, oltre ai rinnovi già definiti e a quelli ancora in corso, sta lavorando anche sulle possibili entrate. In particolare, l’attenzione si sarebbe concentrata sulla fascia sinistra, dove la dirigenza juventina segue con interesse la posizione di Spinazzola.

L'offerta del Napoli e quella della Juventus per Spinazzola

Come riferito da Sky Sport, il Napoli avrebbe messo sul tavolo una proposta di rinnovo annuale con opzione per la stagione successiva, mentre la Juventus sarebbe pronta a offrire un contratto di due anni, formula che risponderebbe alle richieste del giocatore. Nonostante l’interesse dei bianconeri, Spinazzola avrebbe manifestato la volontà di dare priorità al Napoli. A questo punto la società azzurra dovrà decidere se rilanciare l’offerta oppure correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.