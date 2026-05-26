Tuttonapoli Italiano ed i suoi agenti a Roma: incontro con ADL, i dettagli

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Secondo le ultime indiscrezioni da noi raccolte, il primo incontro nella Capitale sarebbe previsto per oggi proprio con gli agenti di Vincenzo Italiano.

Il Napoli è ormai entrato nella fase decisiva per la scelta del nuovo allenatore. I nomi principali sul tavolo della dirigenza sono quelli di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, considerati i candidati più credibili per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna è arrivato a Roma per proseguire il vertice con Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, iniziato già nella giornata precedente a Napoli e durato oltre sei ore. L’obiettivo del club è accelerare i tempi e arrivare presto a una decisione definitiva.

Incontro con Italiano

De Laurentiis vuole definire il futuro della panchina prima della sua partenza per gli Stati Uniti, dove resterà per circa tre settimane tra Los Angeles e gli impegni legati al Mondiale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttonapoli.net, il primo incontro nella Capitale sarebbe in corso in queste ore proprio con gli agenti di Vincenzo Italiano, in un faccia a faccia organizzato non alla Filmauro ma a casa De Laurentiis. Il tecnico del Bologna sembra ora in grande ascesa. Tutti i dettagli in tempo reale anche su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.