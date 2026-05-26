Avanza Italiano, ma Allegri resta il favorito! Sky: "ADL vuole incontrare i due tecnici"
Napoli, ore decisive per il dopo Conte: previsti incontri con Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il club azzurro accelera la corsa alla nuova guida tecnica, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a chiudere il prima possibile la partita legata alla panchina. Gli aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che fa il punto della situazione sul proprio sito ufficiale.
De Laurentiis vuole incontrare Italiano e Allegri
"Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, l'attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma Allegri resiste come favorito" scrive Di Marzio.
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