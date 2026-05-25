Caso Anguissa, Caiazza: "Ha deciso di non salutare i tifosi e non fare il giro di campo"
Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato del caso Zambo Anguissa. Il camerunese è stato l'unico giocatore del Napoli a non fare il giro di campo e la foto di gruppo dopo l'ultimo match al Maradona. Queste le parole di Caiazza:
"Oggi sentivo qualcuno e anche per accertarmi della cosa: Anguissa non ha salutato i tifosi, non ha fatto il giro di campo. Molti tifosi si sono arrabbiati per questo. Non so per quale motivo Zambo abbia deciso di non andare a salutare un pubblico che comunque gli è sempre stato vicino, al di là di quello che sarà il suo futuro o il futuro dell'allenatore".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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