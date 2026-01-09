Rispunta Sterling in attacco: la strategia del ds Manna

Rispunta Raheem Sterling per l’attacco del Napoli. L’esterno di proprietà del Chelsea era stato accostato agli azzurri già in estate, ma alla fine è rimasto in Premier League anche se quest’anno non ha avuto mai la possibilità di mettersi in mostra. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’inglese è un nome valutato anche adesso dalla dirigenza azzurra che cercherà rinforzi per il reparto offensivo, come ha svelato il direttore sportivo Giovanni Manna.

Il giocatore è fuori rosa con i Blues e la situazione pare destinata a non cambiare neppure col cambio allenatore. Ingaggio elevato per lui che sarebbe anche disposto a lasciare Londra e ha offerte anche da altri club inglesi.