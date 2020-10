Rivoluzione Napoli, Repubblica: "Sette cambi e per Lobotka nuovo ruolo. Osimhen out"

Sarà rivoluzione questa sera sul campo della Real Sociedad. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che saranno almeno 7 i cambi di formazione di Rino Gattuso che vuole sfruttare l'ampiezza della sua rosa. In porta ci sarà Ospina, in difesa Maksimovic e Hysaj con Mario Rui e Koulibaly a completare il reparto, in mediana Demme con Fabian Ruiz, in attacco gioca Petagna e non Osimhen. Novità sulla trequarti: dovrebbe esserci Lobotka al posto di Mertens, ruolo inedito per essere tatticamente prudenti. Sulle fasce Politano e Insigne.