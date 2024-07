Romano apre all’ipotesi Arabia: “Il PSG non si sblocca, Osimhen non esclude la pista!”

Oggi alle 10:26

C’è anche l’Arabia nel futuro di Victor Osimhen. Lo scrive il giornalista Fabrizio Romano, che su X spiega come il Paris Saint Germain non vuole pagare la clausola e dunque si valutano alternative.

Come spiega Romano, il PSG non vuole nemmeno inserire Kang-in Lee nella trattativa e dunque Osimhen sta valutando la possibilità di andare in Arabia. Il Napoli, spiega, vuole sostituirlo con Lukaku.