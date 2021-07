Rrahmani a Canale 21: "Chi è qui dà il massimo! Koulibaly? Importante se rimane. Su Spalletti..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli è intervenuto al microfono di Canale 21: "Sul calcio d'angolo che è valso il gol la palla era lunga e io l'ho rimessa di testa. Queste amichevoli ci servono, ci sono tanti calciatori che ancora non sono tornati e li stiamo aspettando, ma tutti quelli che sono qui danno il massimo".

Quali sono le principali differenze del lavoro con Spalletti rispetto a Gattuso? "E' ancora presto per dirlo".

Prime impressioni su Spalletti? Com'è stato l'impatto? "E' stato positivo. E' un allenatore che sa cosa vuole, che stile di gioco adottare, cosa chiedere ai giocatori. Conosce le nostre qualità, sa cosa possiamo fare e ci trasmette i suoi principi".

Come vi stimola Spalletti? "Conosce bene tutti noi, conosce le nostre abilità e le nostre capacità. Vuole mettere il suo stile di gioco in campo".

Anche voi compagni vi incatenereste per Koulibaly? "Sì, Koulibaly è un giocatore importante per il Napoli. E' tanti anni che sta qua, ha giocato tutte le partite e per noi è molto importante se rimane".