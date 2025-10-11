Rrahmani-Napoli a vita! E' fatta per il rinnovo: cifre e dettagli dell'accordo

Il rinnovo di Amir Rrahmani è pronto. Il difensore azzurro, in scadenza di contratto nel 2027, secondo il quotidiano Il Mattino è pronto a firmare il rinnovo con scadenza allungata al 2028, quando avrà quasi 34 anni. Non solo: il club azzurro terrà per sé una opzione di rinnovo per un’altra stagione ed il difensore otterrà in questo modo il riconoscimento che voleva con l’ingaggio che verrà confermato tra i più alti dell'organico azzurro (4,1mln di euro è la cifra indicata da Il Mattino).

il quotidiano partenopeo racconta che non è stata una trattativa particolarmente estenuante, anche perché il ds Manna ha giocato d’anticipo rispetto alla data di scadenza, ed il difensore ha potuto esaudire il suo desiderio, ovvero restare a Napoli e chiuderà eventualmente in azzurro la sua carriera italiana. Accontentato anche Conte che lo ritiene un giocatore chiave mentre De Laurentiis lo considera un vero uomo spogliatoio, senza mai sollevare una polemica. Nei prossimi giorni ci sarà a Napoli il suo agente per definire i dettagli.