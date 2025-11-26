I quotidiani esaltano Conte: "L'ha vinta lui con una mossa dalla panchina"

di Fabio Tarantino

Voto alti per Antonio Conte in pagella. Lui l'artefice del successo contro il Qarabag con le sue scelte di formazione.

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"La vince lui, rinunciando a un difensore per passare al 4-2-3-1. Coraggioso e offensivo, anche in una serata che sembrava stregata".

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Altra vittoria al Maradona, con dedica a Diego e con soli otto giocatori in panchina, di cui due portieri. Il suo Napoli è più vivo che mai, anche in Europa".

Voto 7 per Tuttonapoli
"Conferma modulo ed ha coraggio di cambiare per andare a caccia della vittoria".