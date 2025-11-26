Quotidiani pazzi di Neres: "Spacca in due le difese, impossibile farne a meno"
Anche contro il Qarabag, pur senza segnare, David Neres è stato protagonista di una grande prova. Per i quotidiani oggi in edicola è stato tra i migliori assieme all'Mpv McTominay.
Voto 7,5 per Tuttonapoli
"Scatta giocando sulla linea del fuorigioco e mette palloni interessanti. Al 35’ sfiora il gol della vita, con una rovesciata di rara bellezza. Con la sua velocità spacca in due la gara. Impossibile farne a meno".
Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"Altra serata top. Non segna, ma per sfortuna: sforbiciata meravigliosa neutralizzata da Kochalski, più una traversa".
Voto 7 per il Corriere dello Sport
"L’amico Lang gli mette un bel cross, lui sfiora un gran gol con una mezza rovesciata nel primo tempo. Prende l’incrocio con un tiro-cross che si stava per trasformare in oro".
