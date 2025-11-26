Napoli show, Cds: "Il peggio è passato! Il 3-4-2-1 funziona e tornano punti e gol"

"Il peggio è passato", scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola dopo la vittoria contro il Qarabag e quella contro l'Atalanta. Due successi per ripartire con nuove certezze anche tattiche: "Il 3-4-2-1 da emergenza funziona e sono tornati i gol (5 in due partite) e il clean sheet. Funzionano benissimo anche Neres e Lang dietro Hojlund, ieri in difficoltà al di là del dischetto: puntano e saltano, creano occasioni, seminano pericoli. È cresciuto l'impatto offensivo e c'è di nuovo il senso del divertimento nell'aria. E del dominio, certo", si legge. Ora testa alla Roma domenica sera all'Olimpico. Ecco le prossime gare:

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15