Scudetto al Napoli, quando arriverà la matematica? La nuova possibile data e i punti che restano

L'inaspettata sconfitta all'Olimpico della Lazio contro il Torino cambia i calcoli per la vittoria matematica dello scudetto del Napoli.

L'inaspettata sconfitta all'Olimpico della Lazio contro il Torino cambia i calcoli per la vittoria matematica dello scudetto del Napoli. Con il ko contro i granata la squadra di Sarri resta a 14 punti dagli azzurri, che domani nel posticipo della 31ª giornata di Serie A affronteranno la Juventus allo Stadium.

Quando arriverà la matematica per lo Scudetto? Vincendo a Torino gli uomini di Spalletti si porterebbero a +17 sulla Lazio e +19 proprio sui bianconeri a 7 gare dal termine del campionato. In quel caso battendo anche la Salernitana nel derby, sabato 29 aprile al Maradona, gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo non al termine della gara ma il giorno dopo all'ora di pranzo. Infatti a Milano domenica 30 aprile si giocherà il luch match tra Inter e Lazio, se i biancocelesti non dovessero vincere a quel punto la distanza dal Napoli (-19 o addirittura -20) sarebbe incolmabile nelle ultime 6 giornate ancora da dispiutare.

Quanti punti mancano al Napoli per chiudere il discorso? La Lazio, seconda in classifica con 61 punti, vincendo tutte le ultime 7 gare potrebbe arrivare al massimo a 82 punti. La Juventus battendo il Napoli domani e vincendo le restanti partite da qui alla fine potrà arrivare al massimo a 83 punti, ma sui bianconeri pesa ancora la penalizzazione che dovrà essere ricalcolata dalla Giustizia Sportiva. Al Napoli, che ha attualmente 75 punti, basterebbero quindi soli altri 8 punti per essere imprendibile.