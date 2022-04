Se De Laurentiis non s’è fatto ingolosire quest’anno, non si farà ingolosire mai

“A inizio anno avevamo detto che la priorità era il ritorno in Champions League, non la Coppa Italia o l'Europa League".

TuttoNapoli.net

Aurelio e i suoi problemi d’appetito. Già col gusto, aveva palesato qualche problema nelle celebre discussione sulla pizza napoletana che non gli piace perché spesso bruciata. Follia, che appartiene però ad un settore che poco interessa questioni calcistiche. Quindi, in quel caso, fatti di De Laurentiis. Il patron, però, nelle ultime ore ha affrontato anche la questione scudetto, con dichiarazioni più che discutibili.

“A inizio anno avevamo detto che la priorità era il ritorno in Champions League, non la Coppa Italia o l'Europa League. Poi vi siete ingolositi voi parlando di Scudetto, non io” dice il presidente del Napoli e, ironia della sorte, le sue parole arrivano qualche ora prima di Bologna-Inter, ennesimo capitolo del romanzo criminale ancora in fase di elaborazione in questa stagione dei grandi rimpianti.

Come presidente? Ci credeva Spalletti, che lo ha detto più volte, ci credevano i ragazzi della squadra che sui post hanno quasi abusato del verbo, e lei niente? Manco un pochettino? Mai, proprio mai? E che messaggio lanciamo ai tifosi? Il presidente non ci ha mai creduto, figuriamoci la squadra: la tentazione è troppo forte, impossibile non pensarci.

Ma poi, presidente, se non s’è fatto ingolosire quest’anno, con la quota scudetto più bassa dell’ultimo decennio, quando voleva farsi ingolosire? Avendo gettato alle ortiche punti in casa con Empoli e Spezia, vittorie già acquisite sul campo di Sassuolo e Empoli, fallendo miseramente il doppio impegno consecutivo al Maradona contro Fiorentina e Roma. Come non avere rimpianti su quello che poteva essere e non sarà? L’appetito di De Laurentiis avrebbe dovuto accendersi eccome. Perchè questo treno chissà per quanti anni non passerà dai binari di casa Napoli.