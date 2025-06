Si accelera per Ndoye del Bologna: è l'esterno perfetto per Conte

Si aggira intorno ai 40 milioni la valutazione per Dan Ndoye, l’esterno offensivo del Bologna che Conte aveva indicato subito dopo la cessione di Kvaratskhelia come rinforzo di gennaio e che ora ha scalato le posizioni della lista estiva. Un giocatore che dunque piaceva e che ora torna nel mirino in vista della prossima stagione.

Lui è probabilmente il pezzo pregiato cedibile del suo club. D'altronde ce ne sono tanti di calciatori che piacciono al Napoli. Uno di questi è anche Beukema, olandese, per la difesa. Come scrive il Corriere dello Sport, Ndoye, 24 anni, è uno dei prototipi che piacciono a Conte perché ha talento, gol e assist, agisce a sinistra e a destra e ha doppia fase. Un giocatore completo cresciuto tanto e autore di 8 gol nell'ultimo campionato.