SI sblocca il mercato in uscita: tre calciatori ad un passo dall'addio

Non solo Lindstrom. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, si avvicina anche l’addio di Ostigard, ormai propenso ad accettare la corte del Rennes che aveva trovato l’accordo con il Napoli per 7 milioni: super cessione a titolo definitivo. A centrocampo è destinato ad uscire Gaetano, conteso tra Cagliari (si tratterebbe di un ritorno) e Parma. Solo dopo il suo addio, stavolta a titolo definitivo, il club azzurro potrà adoperarsi per un nuovo innesto.