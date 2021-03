"Siamo squadra poco concentrata", il discorso di Insigne ai compagni: il capitano ha chiesto unità d'intenti

Si è tanto discusso della reazione di Lorenzo Insigne dopo il beffardo 3-3 subito all'ultimo secondo disponibile sul campo del Sassuolo. "Squadra di m...", si legge dal labiale del capitano azzurro, chiaramente annebbiato dai nervi tesi e dalla delusione per quei tre punti che erano praticamente già in tasca e sono sfuggiti. Insigne era giustamente arrabbiato dopo essersi sacrificato una gara intera, facendo anche il terzino. Poi, sbollita la rabbia, ha chiamato a rapporto i compagni, parlandogli di ciò che non andava e chiedendo unità di intenti. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"Non furono i nervi tesi, ma la delusione ad accompagnare il Napoli fuori dal Mapei Stadium dopo il 3-3 di mercoledì sera. E pure la rabbia per aver gettato al vento un successo ormai stretto nelle mani, in una maniera così bislacca che un napoletano appassionato come Insigne non poteva farselo scivolare addosso. «Siamo una squadra poco concentrata», questo il senso della spiegazione post gara dal capitano allo spogliatoio tutto. Un modo per ritrovarsi e spingere forte sull’acceleratore".