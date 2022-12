Simeone a Mediaset: "A Milano per dimostrare di nuovo chi siamo! Non conta chi ha più punti. Poco spazio? Anche per 1 minuto sarò pronto!"

Intervistato da Mediaset a Castel Volturno, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato della sfida all'Inter ma non solo

Intervistato da Mediaset a Castel Volturno, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato della sfida all'Inter ma non solo: "Chi ha più da perdere? Non lo so, loro sono in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due hanno tanto da giocarsi e sarà importante per entrambe. Saranno 3 punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga.

A Milano credono nella rimonta.

"Noi siamo sempre pronti a dimostrare chi è il Napoli, stando sempre sul pezzo, non ci importa chi ha più punti ora, sono due squadre forti e pensiamo solo a continuare così".

C'era scetticismo dopo la rivoluzione estiva. Un episodio o una gara ha fatto scattare qualcosa?

"Non c'è una gara in se, forse quella col Milan ci ha dato segni di avere una grande squadra perché anche giocando non così bene abbiamo fatto punti e la differenza. Come contro la Cremonese, ma pure a Liverpool, tutte gare che ci fanno capire le cose buone che stiamo facendo. Ma un mese di stop e inizia ora un nuovo campionato".