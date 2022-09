Simeone: "Napoli è magìa, credo nell'energia positiva. Scudetto? Vincerà chi lo vorrà di più!"

Intervistato da Il Mattino, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato nel dettaglio del suo approdo a Napoli

Intervistato da Il Mattino, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato nel dettaglio del suo approdo a Napoli: "C'è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal primo momento in cui mi hanno parlato di Napoli. Ho sentito dentro di me delle vibrazioni positive, una voglia matta di indossare questa maglia. Ho avuto altre tentazioni questa estate ma quell'emozione che mi ha dato la parola Napoli non me l'ha data nessuno. C'è allegria a stare qui.

Sono una persona sensibile, percepisco energie positive, vivo captando quello che è positivo attorno a me e riesco a separarlo da ciò che è negativo. E Napoli mi ha dato subito una scossa: qui dovevo venire. Io credo nella forza dell'energia, il mondo e l'universo sono in movimento e noi tutti siamo persone che si muovono dentro queste vibrazioni avvertendo se sono o meno in sintonia con la cosa giusta da fare. Credo in quello che sto facendo. E il volere e il credere sono sempre più forti di ogni cosa. Ci sono tante squadre forti come il Napoli ma è la voglia che poi decide chi vince".