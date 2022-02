Sindrome da secondo tempo: incide anche il tormento degli infortuni

E' sindrome da secondo tempo, scrive il Corriere del Mezzogiorno analizzando le difficoltà affrontate spesso dal Napoli nei secondi 45 minuti. Tra le varie cause, oltre alla mentalità, al carattere e ad una certa paura di perdere, "c'è anche la componente degli infortuni" che non smette di tormentare il Napoli e limita evidentemente le mosse di Spalletti: "Come se non bastassero le assenze di Politano, Lobotka e Lozano, si è aggiunta anche quella di Anguissa, costretto ad abbandonare il campo prima della conclusione della sfida a Barcellona. Il calciatore camerunese ha svolto ieri solo terapie rimandando ad oggi gli esami strumentali. La prima diagnosi è stata un risentimento all’adduttore sinistro si teme uno stiramento che potrebbe allungare i tempi di recupero. Abile nel ruolo, resta solo Demme (tra l’altro diffidato) e Spalletti potrebbe optare per abbassare in mediana uno tra Zielinski ed Elmas".