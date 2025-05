Sky - Allegri, il Milan ha fiducia per l’ok a breve: vuole anticipare il Napoli

Il Milan sta intensificando i contatti con Massimiliano Allegri, puntando a riportarlo sulla panchina rossonera. L’offerta messa sul tavolo è di 5 milioni di euro a stagione per due anni, con opzione per un terzo. La fiducia della dirigenza cresce, con la speranza di ottenere l’ok definitivo entro le prossime 48 ore. Il tecnico livornese è considerato il profilo ideale per dare stabilità e rilanciare il progetto tecnico. Il suo ritorno rappresenterebbe anche un importante segnale di continuità con il passato vincente del club.

Parallelamente, resta aperto il dialogo tra Allegri e il Napoli, che attende sviluppi legati soprattutto alla situazione di Antonio Conte. Il club partenopeo tiene Allegri tra le alternative principali nel caso in cui la trattativa con l’ex CT dell’Italia non si concretizzasse. Tuttavia, il Milan sembra aver preso un vantaggio decisivo, agendo con maggiore tempestività. La decisione finale dell’allenatore è attesa a breve, e sarà determinante per il futuro delle panchine di Serie A. Allegri, da parte sua, riflette sul progetto più convincente per la sua prossima sfida. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.