Sky - Ballottaggio Mazzocchi-Politano verso la Lazio: le ultime di formazione

Oggi alle 11:40

La redazione di Sky Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione in vista della Lazio. Antonio Conte, che parlerà alle 13 in conferenza stampa, opterà per il cambio modulo e si tornerà al 3-5-2.

"Tra i pali ci sarà Alex Meret. Al centro della difesa si rivedrà Alessandro Buongiorno dal primo minuto. L’ex Torino sarà affiancato da Amir Rrahmani e Juan Jesus. A destra ci sarà Giovanni Di Lorenzo. Sulla sinistra, invece, è emergenza totale: Conte dovrebbe optare per Pasquale Mazzocchi, ma è vivo il ballottaggio con Matteo Politano. Nessuna novità in mediana, con Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa che affiancheranno Stanislav Lobotka. In attacco Giacomo Raspadori dovrebbe affiancare Romelu Lukaku", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.