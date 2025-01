Sky - Billing, il Napoli prepara i contratti da inviare al Bournemouth! Poi l'arrivo in Italia

vedi letture

Il Napoli sta preparando i contratti da inviare al Bournemouth per Philip Billing, ormai promesso sposo di Antonio Conte.

Il Napoli sta preparando i contratti da inviare al Bournemouth per Philip Billing, ormai promesso sposo di Antonio Conte. Una volta sistemata la questione, riferisce la redazione di Sky Sport, a quel punto si organizzerà il viaggio del centrocampista verso l'Italia.

Il classe 1996 è il colpo a sorpresa degli azzurri che lo hanno individuato come sostituto di Michael Folorunsho, che lascerà il capoluogo campano per trasferirsi alla Fiorentina e nelle prossime ore l'operazione verrà chiusa. (Qui il nostro focus su Billing). Il Napoli prenderà Billing in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. Lo stipendio sarà coperto dagli azzurri fino al 30 giugno 2025. Il calciatore danese che può ricoprire e agire in diverse zone del campo, dalla trequarti alla mediana. In questa stagione ha raccolto 10 presenze in Premier League, ma per un totale di soltanto 176 minuti.