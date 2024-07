Ultim'ora Sky - Buongiorno-Napoli, scambio documenti: per le firme è questione di ore

vedi letture

In primo piano

Ieri alle 23:34 In primo piano

Ormai ci siamo, Alessandro Buongiorno è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. È ormai notizia di giorni l'affare fatto tra club e calciatore, con il classe 1999 che nella giornata di oggi ha già salutato i suoi compagni del Torino in ritiro. Come riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, la data di domani sarà da segnare in rosso.

Infatti in queste ore il Napoli e Alessandro Buongiorno sono a lavoro per quanto riguarda la stesura dei contratti, e già domani potrebbe arrivare la firma del calciatore che si legherà agli azzurri con un quiunquennale. Siamo solo all'8 luglio, il ritiro di preparazione estiva deve ancora avere inizio, ma il nuovo Napoli di Antonio Conte ha già chiuso il terzo acquisto della sua campagna.

I dettagli dell'operazione.

Il Napoli pagherà 35 milioni di euro per il cartellino più 5 di bonus. Contratto di 5 anni indicizzato: si parte da 2,5 milioni e una clausola rescissoria valevole dal terzo anno da 70 milioni. Buongiorno ha fatto anche inserire la clausola scudetto nel suo contratto, con un bonus che scatterà appunto nel caso di vittoria del tricolore.