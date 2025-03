Sky - Colpo Gatti dietro, intriga più di tutti: è un guerriero come piace a Conte

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, ha parlato a Radio Marte delle mosse del club azzurro in vista della prossima estate con la costruzione della squadra pronta a tornare in Champions League.

"Il colpo per la difesa che intriga di più è Gatti: è in cerca di riscatto anche se è da capire come andrà con Tudor: il ragazzo è un guerriero di quelli che piacciono a Conte. Io credo che il Napoli farà un paio di innesti in difesa. Da capire il futuro di Juan Jesus: il brasiliano ha sempre offerto garanzie quando chiamato in causa. Sicuramente il Napoli investirà il tesoretto proveniente dalla cessione di Kvara e quello che verrà dalla cessione di Osimhen. Sulla costruzione della rosa ci sarà un confronto onesto tra le parti, dopo il mercato deludente di gennaio".