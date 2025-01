Sky - Comuzzo, il Napoli può fare l’ultimo sforzo ed accontentare la Fiorentina: le cifre

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare in entrata per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per quanto riguarda la difesa, il club azzurro non molla per Pietro Comuzzo insistendo con la Fiorentina per convincerla a lasciarlo partire.

Il Napoli è arrivato a offrire ai viola un prestito con obbligo di riscatto sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il presidente viola Commisso vuole 40mln, ma il Napoli sembra convinto e può fare uno sforzo per venire incontro alla richiesta. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale' è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.