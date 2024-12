Sky - Danilo si avvicina al Napoli! C'è l'ok del brasiliano: vuole liberarsi gratis dalla Juve

Danilo potrebbe presto lasciare la Juventus. Il capitan bianconero è sempre più vicino all'addio e il Napoli si avvicina sempre di più. Il difensore brasiliano è l'obiettivo di Antonio Conte per potenziare la rosa in difesa a gennaio.

C'è il sì di Danilo. Il classe '91 ha già dato l’ok al trasferimento, avendo capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta. Danilo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con la Juventus, vuole per questo liberarsi gratis. E il Napoli aspetta fiducioso. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.