Sky - Effetto Gattuso: squadra stanca dopo sedute da 2 ore, tutti i retroscena

Con l'arrivo di Gennaro Gattuso, sembra si respiri un'aria diversa a Castelvolturno. Gli ultimi difficili mesi, sotto la guida di Ancelotti, sono stati contraddistinti dalle polemiche riguardo le modalità di allenamento: quello dei carichi di lavoro troppi leggeri è stato uno dei tasselli che hanno composto il disastroso mosaico che ha portato all'allontanamento di Ancelotti e la scelta da parte di De Laurentiis di optare per una nuova direzione tecnica.



LAVORO DURO - Sembra, infatti, che la situazione nel centro sportivo azzurro sia diametralmente cambiata, con i giocatori del Napoli messi sotto pressione dal neo allenatore, come racconta la redazione di Sky Sport: "Gattuso sta mettendo in campo le sue idee, non solo la scossa per il cambio. E' piaciuto subito alla squadra anche perché è diretto, ha intensificato i ritmi e allungato le sedute, la squadra è più stanca ma soddisfatta. La squadra stessa aveva sollevato la questione con Ancelotti, allenamenti da due ore a Castel Volturno se ne erano visti pochi". Stanchezza e soddisfazione, due parole che sembrano chiave per la risalita del Napoli.



CAMBIO MODULO - Come già noto, per Gattuso la veste tattica ideale sarebbe il 4-3-3. Un ritorno a Sarri, seppur parziale (parliamo di numeri, ma l'interpretazione sarà diversa), che permetterà a diversi giocatori di tornare in ruoli più congeniali. "E poi c'è il ritorno al 4-3-3 con un centravanti fisico - racconta ancora la redazione di Sky Sport, in vista dell'impegno contro il Parma - anche se per Milik bisogna capire le condizioni perché viene da un periodo fermo ed ha giocato col Genk. A sinistra Insigne, ma potrebbe giocarci anche Mertens per Gattuso".