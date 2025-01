Sky - Garnacho-Napoli può sbloccarsi: domani a Milano incontro col Man United

La trattativa per portare Alejando Garnacho in azzurro non è ancora decollata. La richiesta del Manchester United è stata ben più alta delle iniziali offerte di Manna e De Laurentiis, ma domani potrà essere una giornata importante perché si sblocchi l'affare. Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato Sky, domani si terrà un incontro a Milano tra i dirigenti del Napoli e quelli dei Red Devils.

Il Manchester United sarà in Italia anche per affrontare la questione Patrick Dorgu con il Lecce, che intanto pare essere stato bloccato dallo stesso Napoli per giugno. Potrebbe rivelarsi quindi una giornata cruciale domani per gli azzurri, sia per comprendere i reali supposti dell'operazione Garnacho, sia per vedersi tra le mani Dorgu in caso i Red Devils non dovessero affondare il colpo.