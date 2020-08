Sky - Gattuso-ADL, incontro in corso: si punta a prolungare per un progetto lungo

Incontro a Capri, per continuare insieme. Il più a lungo possibile. Gennaro Gattuso ha un anno di contratto ancora con il Napoli, ma l'intenzione della dirigenza è di prolungare e rafforzare l'intesa. Ecco che proprio in questi minuti - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky - l'allenatore e il presidente De Laurentiis stanno parlando, per arrivare a un accordo. Si lavora su una base biennale o triennale: un progetto lungo, che vedrebbe proprio Gattuso protagonista.