Sky - Icardi, il Napoli aspetterà ancora per poco: pronto Llorente ed il rinnovo di Milik

Nel mercato degli attaccanti, il futuro di Mauro Icardi è ancora da definire. Ha detto 'no' al Monaco, non ha ancora detto 'sì' al Napoli. Tuttavia non è arrivato nemmeno un rifiuto agli azzurri, quindi l'attesa continua ma non sarà all'infinito. Stando a quanto filtra, il Napoli (pronto ad offrire 60 milioni) per Icardi aspetterà ancora per poco, qualche altro giorno per l'eventuale apertura dell'attaccante argentino, poi il club cambierà strada.

Una virata dritta su chi, invece, ad oggi ha mostrato più entusiasmo, come Fernando Llorente, per completare il reparto offensivo. Un attacco del quale, nelle idee del Napoli, continuerà ad esserci anche Milik, giocatore che il club vuole tenere e per cui è pronto il rinnovo di contratto.