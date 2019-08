Sky - Icardi, qualcosa si muove. Contatti fitti Wanda-Marotta, l'Inter apre al prestito (non alla Juve)

Il Napoli ha incontrato gli agenti di Fernando Llorente, ma l'appuntamento per definire i dettagli è fissato a domani sera. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro attende segnali da parte di Mauro Icardi. La novità è di contatti frequenti tra Wanda Nara e Beppe Marotta per trovare una soluzione: l'Inter ha aperto anche al prestito (ma non alla Juve), prolungando di un anno il contratto, perché sarebbe controproducente per tutti restare fermo. Sul giocatore c'è il Napoli, ma anche il Monaco pronto a prenderlo, e c'è stato un sondaggio dell'Atletico Madrid. Qualcosa si muove, ma non è certo che Icardi si convinca.