Sky - Infortunio Neres, che tegola: fuori almeno un mese, salterà l’Inter

Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club azzurro in merito: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra", si legge nella nota del Napoli.

I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica della lesione, ma il brasiliano, riferisce la redazione di Sky Sport, dovrebbe stare fermo ai box per almeno un mese. Dovessero essere confermati, dunque, non sarà a disposizione per lo scontro diretto con l'Inter di inizio marzo.