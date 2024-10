Sky - Lobotka, gli esami possono slittare a domani: cosa filtra sull'infortunio

vedi letture

In casa Napoli c'è apprensione per le condizioni di Stanislav Lobotka

In casa Napoli c'è apprensione per le condizioni di Stanislav Lobotka: il centrocampista si è infortunato nella partita giocata dalla sua Slovacchia contro l'Azerbaijan nella serata di ieri. Il problema, al momento della sua sostituzione dopo 83 minuti, sembrava essere al flessore ma secondo quanto filtra dalla Slovacchia, l'infortunio dovrebbe riguardare il tendine del ginocchio.

Oggi erano previsti gli esami per capire l’entità del suo infortunio, ma lo slovacco potrebbe sottoporsi agli accertamenti nella giornata di domani. A rivelarlo ai microfoni di Sky Sport, è il giornalista ed inviato Francesco Modugno direttamente da Castel Volturno: "C'è il rischio concreto di andare ad Empoli senza Lobotka, che in questo momento è un giocatore di livello superiore. Non è un caso che Man City e Barcellona siano interessate a lui. Conte ha voluto fortemente Billy Gilmour, proprio il mister qualche giorno fa ci raccontava dell'imbarazzo di volergli dare spazio ma davanti c’è Lobotka. Adesso il rischio è che ad Empoli Lobotka non ci sia: ieri in Azerbaigian è uscito prima dal campo all'83' con un fastidio al flessore.

Qui aspettano di vederlo e sottoporlo a degli accertamenti, forse non oggi, magari nella giornata di domani. Da quello che ci risulta il problema è ad un flessore, un risentimento. L'entità del danno va valutata con gli esami di domani. C’è quindi la possibilità concreta di vedere Gilmour a Empoli. Lo scozzese sarà in campo questa sera con la Scozia”.