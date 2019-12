Sky - Mertens vuole ancora Napoli, piccolo avvicinamento sul rinnovo: balla un milione

Oltre agli acquisti, il Napoli deve concentrarsi anche sui calciatori già presenti in rosa. Dries Mertens, ad esempio, ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e in queste ore la dirigenza azzurra è al lavoro per il rinnovo. L'offerta azzurra è di 3 milioni per un prolungamento di altri due anni, fino al 2022, mentre la controproposta del belga è di 4 milioni, accettando dunque i due anni di contratto, dopo averne chiesti tre in prima battuta.

PRIORITA' NAPOLI - L'intesa può essere raggiunta perché c'è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme, ma al momento c'è ancora un po' di distanza. Sulle tracce dell'attaccante ex PSV si sono messi club italiani (Inter), tedeschi (Borussia Dortmund), oltre a Cina e Qatar (possibilità scartate da Dries). Ma la sua priorità è quella di restare alle pendici del Vesuvio. A riportarlo è Sky Sport.