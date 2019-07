Sky - Napoli-Icardi, telefonata Giuntoli-Wanda: c’è l’apertura a 7,5mln più bonus

È testa a testa tra Juventus e Napoli per Mauro Icardi, ma la Juventus non può affondare ora il colpo perché ha già tanti attaccanti. A riferirlo è Sky. Stando all’emittente satellitare c’è stata una telefonata tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e la moglie-agente di Icardi Wanda Nara per capire la disponibilità del calciatore all’ipotesi Napoli. Per quanto riguarda le cifre si parla di circa 60 milioni per il cartellino e 7,5mln più bonus al giocatore per arrivare quasi a 10. Non c’è, riferisce ancora Sky, un no del giocatore, ma una porticina aperta che a breve potrebbe diventare anche qualcosa di più. Appena il Napoli avrà l'ok di Icardi, alle cifre proposte di prima, il club formalizzerà la proposta di circa 60mln di euro all'Inter