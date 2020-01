Sky - Napoli-Kumbulla, c'è l'accordo col Verona! Ora Giuntoli incontra gli agenti: le cifre

Altro giro, altro difensore. Il Napoli si avvicina fortemente a Marash Kumbulla, difensore rivelazione dell'Hellas Verona di Juric. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha trovato un accordo con quello scaligero per 20 milioni più 4 di bonus, con una operazione in stile Rrahmani: prenderlo subito e lasciarlo in prestito fino al termine di questa stagione. Un affare che certificherebbe una forte sinergia sul mercato tra le due società dopo l'affare Rrahmani e l'intesa anche per Amrabat.

PALLA AL GIOCATORE - Dopo aver chiuso con il Verona, adesso bisogna trovare la quadra anche con il centrale albanese classe 2000, cosa che invece non è riuscita con Amrabat. Cristiano Giuntoli incontrerà gli agenti del calciatore, 190 centimetri, baluardo difensivo. E cercherà l'accordo anche con quest'ultima parte in causa. Se ci sarà, per gli azzurri si prospetterebbe un altro colpo made in Verona.