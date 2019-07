Sky - Napoli-Pépé, passi avanti ed il Lille non è un problema: si deve convincere il giocatore

Il Napoli ha mosso passi concreti nelle ultime ore per Nicolas Pépé, stellina classe '95 del Lille. Tra offerta cash e la contropartita Ounas, molto gradita dai francesi, il cartellino non sembra un problema con una valutazione complessiva di circa 60mln di euro. Secondo Sky Sport il vero ostacolo è la volontà del giocatore che è attratto anche dalla Premier League oltre che dal PSG. Il club azzurro in questi giorni proverà a convincere giocatore ed entourage ad accettare la destinazione.