Sky - Nessuna apertura da Icardi, si stringe per Llorente: a metà settimana azzurri pronti a chiudere

Continua la ricerca di un attaccante per il Napoli. E visto che da Icardi continuano a non arrivare segnali di apertura per una trattativa con l'Inter, De Laurentiis sta pensando di stringere per arrivare a Llorente. A riferirlo è Sky. Il portale gianlucadimarzio.com spiega come il giocatore, svincolatosi dal Tottenham, è pronto ad accettare la proposta dei partenopei, con il Napoli che andrebbe a definire l'operazione non prima della metà della prossima settimana. Icardi permettendo.