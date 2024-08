Ultim'ora Sky - Osimhen ad un passo dall'Al-Ahli: 80mln più bonus al Napoli, siamo ai dettagli!

Victor Osimhen ad un passo dall'Al-Ahli: affare da 80 milioni più bonus come rivela Sky Sport. Al giocatore circa 40 milioni all'anno per 4 anni con clausola rescissoria all'interno del contratto.

Sta per definirsi una delle situazioni più intricate del mercato estivo, ovvero il destino di Osimhen. Altro che Psg o Europa con la Premier League, il suo destino a quanto pare sarà la Saudi Pro League. Attesa per ulteriori aggiornamenti su un'affare sempre più in via di definizione.