Ultim'ora Sky - Osimhen-Chelsea, prima offerta al giocatore: si attende la risposta per trattare col Napoli

vedi letture

Il Chelsea prova ad accaparrarsi Victor Osimhen dal Napoli, il club inglese deve convincere prima il giocatore per poi procedere con un’offerta ufficiale al club di De Laurentiis.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime: “Trattativa in corso tra Napoli e Chelsea per Victor Osimhen. C’è stata una prima offerta vera del Chelsea all’agente del nigeriano Roberto Calenda per cercare un’intesa sull’ingaggio che come sappiamo è molto alto. Poi nel caso il club inglese andrà a trattare con il Napoli”.

Altri dettagli sul sito Gianlucadimarzio.com: "Negli ultimi giorni per Osimhen si era mosso anche l'Al Ahli in Arabia Saudita, con un'offerta di 70 milioni a cui però al momento non è stato dato seguito. Intanto il Chelsea si muove anche per altri ruoli: si lavora a uno scambio con il Manchester United per Jadon Sancho; ai Red Devils andrebbe Raheem Sterling".