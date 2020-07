Sky - Osimhen, ecco chi è il suo nuovo agente: Napoli pronto a definire gli ultimi dettagli

Sono ore frenetiche per la questione Victor Osimhen-Napoli. La società azzurra è ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Il giornalista ed esperto di mercato per Sky Gianluca Di Marzio ha rivelato il nome del nuovo procuratore del calciatore nigeriano sulle colonne del proprio portale: "È William D’Avila il nuovo agente di Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Lille e obiettivo del Napoli per rinforzare il suo reparto offensivo. La società di De Laurentiis vuole chiudere nel più breve tempo possibile, ed è per questo che Cristiano Giuntoli, ds della società campana, è in contatto con il nuovo agente del calciatore nigeriano per ridiscutere le commissioni e il salario del giocatore. D’Avila, agente anche di Belhanda (Galatasaray), Dennis (Brugge), Trezeguet (Aston Villa), Kongolo (Fulham) e Kalu (Bordeaux), rappresenta l’ultimo ostacolo per il Napoli prima di tagliare il traguardo. Nel mentre i vecchi agenti del calciatore sono pronti a portare Osimhen al TASper vedere riconosciuto il proprio operato. Ma almeno ora il Napoli sa con chi trattare".