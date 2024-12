Sky - Politano non è in dubbio: farà la rifinitura, resta aperto un ballottaggio

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha riferito le ultime di formazione in vista di Napoli-Venezia: “Oggi Politano non si è allenato, leggero stato influenzale per l’attaccante del Napoli. Domani, da quello che ci risulta, dovrebbe partecipare alla rifinitura di vigilia. Quindi non dovrebbe essere in discussione la sua presenza in campo da titolare col Venezia. Teniamo aperto il ballottaggio Neres-Kvara, con il brasiliano un passo avanti rispetto al georgiano”.