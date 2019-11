Sky - Positivo l'incontro ADL-squadra: restano le multe, ma s'è aperto il dialogo per altre soluzioni

L'incontro è stato positivo, così viene definito da Sky Sport 24 in una prima ricostruzione. Alla presenza anche di dirigenti e allenatore, ADL ha ringraziato la squadra per Liverpool, come già fatto pubblicamente nel tweet, poi si sono toccati gli argomenti disciplinari. La società resta ferma sulle multe che vanno pagate, ma c'è stata un'apertura al dialogo ed una disponibilità a venire incontro alla squadra. I giocatori parleranno con i propri agenti e legali per trovare una soluzione, ci sono stati anche alcuni confronti individuali ma l'incontro può essere definito positivo