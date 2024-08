Sky - Primi contatti Napoli-Ebimbe: si lavora per il prestito. Attenzione a Gilmour!

Il Napoli sta cercando di prendere anche un esterno a destra. Il nome è quello di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. Il Napoli l’ha chiesto in prestito, vediamo se ci sarà un’apertura da questo punto di vista.

Attenzione a Gilmour, il Napoli l’ha bloccato ed è vicinissimo all’accordo col Brighton ma oggi si è fatto male il suo sostituto O’Riley. L’infortunio sembra serio, l’impressione è che il club inglese voglia prima valutare domani l’entità e poi decidere se lasciare andare Gilmour.

La Lazio continua a lavorare col Napoli per Folorunsho, il club di Lotito lo vuole in prestito con diritto ma il Napoli non ha ancora aperto a questa soluzione. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale' è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.