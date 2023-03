Sogno una Salerno tutta azzurra per lo scudetto del Napoli

Se la bellezza deve salvare il mondo, non facciamo gli idioti: lasciamo ai tifosi del Napoli la possibilità di gioire per questa esplosione di meraviglia

La bellezza avrebbe dovuto salvare il mondo. Queste erano, almeno, le intenzioni e le buone speranze per le prossime generazioni di Fëdor Dostoevskij. Aspettative, purtroppo, sconfessate dalle polemiche di questi giorni nate dopo ‘l’invito’ degli ultras della Salernitana ai sostenitori napoletani presenti in città: “Qui non si festeggia. Riporre nel cassetto le sciarpe e bandiere azzurre!”.

Ancora. Come non cogliere l’eccezionalità del momento? La grande occasione che il Napoli offre al calcio italiano? Perchè non celebrare una squadra che è riuscita ad andare oltre ai campanilismi da quattro soldi, oltre alle faziosità. Questo Napoli si è imposto per la bellezza del suo percorso, una cometa che ripasserà chissà tra quanti anni. C’è da alzarsi in piedi, tutti, ma proprio tutti. Come quando un avversario segna un gol incredibile, istintivamente il pubblico applaude. Sarebbe un gesto di grande civiltà, di cultura sportiva, per Salerno e per tutte le altre città.

Un derby che non è derby. Perchè Napoli non è una città capace di concepirne uno, perchè non si può creare una rivalità sportiva tra due squadre che non hanno mai gareggiato per gli stessi obiettivi. Lo scudetto del Napoli è una grande occasione per tutto il movimento Sud, che per una volta potrebbe provare a remare nella stessa direzione senza perdersi in sterili battaglie. Salerno dipinta d’azzurro sarebbe un momento di grande civiltà e di crescita di cultura sportiva. Se la bellezza deve salvare il mondo, non facciamo gli idioti: lasciamo ai tifosi del Napoli la possibilità di gioire per questa esplosione di meraviglia in qualunque angolo del pianeta.