Sterling-Napoli, Romano: "Vuole lavorare con Conte, la risposta degli azzurri"

Raheem Sterling al Napoli? Operazione complessa. Ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Il Napoli ha preso tempo, non ha fretta. Sterling è stato offerto, non lo ha trattato. Il Napoli ha registrato l'interesse da parte del giocatore, che vuole firmare e lavorare con Conte. Il Chelsea vuole venderlo a titolo definitivo o fare prestito con obbligo mentre i club che ci pensano valutano prestito con diritto. Su Sterling, dunque, il Napoli ha preso tempo perché valuta più soluzioni. C'è anche il Fulham ma il giocatore vuole il Napoli. Se gli azzurri vogliono prenderlo, possono farlo in qualunque momento".

Raheem Sterling, 30 anni, è dunque la nuova suggestione dalla Premier League per il Napoli. Il giocatore è in uscita dal Chelsea. Non costa molto, ma guadagna tanto, troppo. Tra i due club contatti vivi. Sterling è ormai un esubero e all'età di 30 anni potrebbe lasciare la Premier League. Nell'ultima stagione 17 presenze senza gol in prestito all'Arsenal. Con De Bruyne al City anni d'oro, per lui. Ma Sterling ha fatto benino anche al Chelsea dal 2022 al 2024. Solo l'ultima stagione è stata decisamente deludente. Per il Napoli sarebbe l'alternativa a Ndoye che è tentato anche dal Nottingham e sogna di giocare in Premier League.