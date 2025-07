L'esterno perfetto per il Napoli? Ci ha risposto ChatGPT: il nome non ci sorprende

vedi letture

Con Ndoye ormai diretto in Premier League al Nottingham Forest, il Napoli frena e riflette prima di procedere con l'acquisto del nuovo esterno sinistro dopo Noa Lang. Tanti nomi tra suggestioni, ipotesi e sogni: da Grealish a Sterling, da Nusa a Chiesa. La nostra redazione si è divertita a chiedere a ChatGPT quale può essere l'esterno perfetto per il Napoli in base a determinati parametri che poi sono quelli legati al calcio verticale di Conte. La risposta non ci ha sorpreso: Karim Adeyemi. Ovvero il giocatore che, dopo Garnacho, a gennaio è stato più vicino al Napoli. L'affare col Borussia Dortmund si era concluso ma il tedesco aveva scelto di restare in Bundesliga e difficilmente andrà via questa estate. Quindi, prima cosa: è fantacalcio, appunto. Si gioca, per una volta. Concedecelo. Vediamo ora perché, secondo l'intelligenza artificiale, Adeyemi sarebbe l'esterno perfetto per il Napoli. Questi i motivi:

"Si adatta perfettamente al 4-3-3 o 4-2-3-1 di Conte: è esplosivo, diretto, perfetto per attaccare lo spazio largo e in profondità, qualità fondamentali per un esterno nel sistema di Conte. Può giocare sia a sinistra che a destra, offrendo flessibilità. Giovane ma già pronto: ha 22 anni ma ha giocato ad alti livelli (Borussia Dortmund, Champions League). Non è una scommessa totale come Garnacho, ma ha margini di crescita ancora enormi. Fattibile economicamente (rispetto ad altri): il Borussia sembra disposto a trattare intorno ai 45 milioni. L’ingaggio sarebbe più sostenibile rispetto a giocatori Premier con stipendi fuori scala. Giocatore da transizione veloce: Napoli sarà spesso chiamato a ripartire in velocità: Adeyemi è devastante nelle ripartenze".